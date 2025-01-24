Правительство поддерживает законопроект о конфискации незаконно полученных активов и внесет его в парламент

Алтангэрэл Оюунсайхан

CentralAsia (MNG) -

Было представлено решение, принятое на заседании кабинета министров. На заседании правительство поддержало законопроект о конфискации незаконно полученных активов и согласилось внести его в парламент.

В этой связи министр юстиции и внутренних дел Алтангэрэл Оюунсайхан заявил: «Сегодня правительство приняло историческое решение. Правительство несет ответственность за борьбу с коррупцией. Граждане больше всего возмущены несправедливым распределением богатства. Граждане больше всего возмущены несправедливым распределением богатства. Мы будем бороться против растущего богатства высокопоставленных государственных чиновников».

«Мы завершили разработку пакета антикоррупционных законов. В первую очередь расследование будет проводиться в отношении высокопоставленных должностных лиц. Этот проект встретит большое сопротивление. Если будет установлено, что взяточничество действительно имело место, то лицо будет наказано в соответствии с Уголовным кодексом. Даже сейчас сопротивление продолжает оказываться открыто и скрытно. Настоящий закон не применяется, если нет злоупотребления служебным положением».

источник: MiddleAsianNews

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