Саудовская Аравия вновь заявляет о своей заинтересованности в инвестировании в Монголии

CentralAsia (MNG) - Саудовская Аравия вновь заявляет о своей заинтересованности в инвестировании в энергетический и сельскохозяйственный секторы Монголии

Заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид, принимающий участие в Давосском экономическом форуме, встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обсудил сотрудничество в области зеленой энергетики во время своего визита в Саудовскую Аравию в декабре 2024 года. Стороны обсудили возможность вывода этого разговора на новый уровень и сотрудничество в других областях.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фали выразил сильную заинтересованность своей страны в инвестициях в Монголию, подчеркнув потенциал эффективного сотрудничества, особенно в энергетическом секторе.

На встрече было принято решение о проведении переговоров и подписании меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в секторе возобновляемых источников энергии между правительствами Монголии и Саудовской Аравии.

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