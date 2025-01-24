Министр по делам правительства ОАЭ принял заместителя премьер-министра Монголии

CentralAsia (KZ) - В Давосе стороны обсудили вопрос вывода переговоров по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии, которые обсуждались в ходе визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года, на новый уровень.

Стороны также обсудили возможность подписания в ближайшем будущем меморандума о взаимопонимании с Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ и компанией MASDAR, одним из лидеров в сфере возобновляемой энергетики.

Государственный министр по делам правительства Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Абдулла Аль Гергави выразил желание создать Совместный экономический комитет между двумя странами. Он также пригласил заместителя премьер-министра Доржханда Тогмида посетить ОАЭ и принять участие во «Всемирном правительственном саммите» в Дубае.

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