Завершен маршрут трамвайного проекта в Улан-Баторе

Ану-Ужин Бямбажав

CentralAsia (MNG) - В рамках усилий по сокращению заторов на дорогах столицы реализуется проект трамвая в Улан-Баторе. 23 января 2025 года директор проекта Ану-Ужин Бямбажав представила обновленную информацию о ходе его реализации.

Согласно ее заявлению, трамвайный маршрут был окончательно разработан, и в настоящее время проект завершен на 20 процентов. Другими словами, в настоящее время он находится на стадии исследования, технико-экономического обоснования и разработки проекта. Планируется два трамвайных маршрута. В частности, первая линия будет проходить от кольцевой развязки Нисэх вдоль дороги Яармаг, пересекая мост Мира и заканчиваясь на главной площади столицы. Мост Мира будет укреплен, поскольку трамвай будет проходить по нему. Ожидается, что этап проектирования будет завершен к 1 апреля 2025 года, а весь проект планируется завершить к 2030 году. Что касается второй линии, она пройдет от главной площади столицы до Зунжина. В настоящее время ведется расчистка земли вдоль этого маршрута.

Директор проекта Ану-Ужин Бямбажав заявила: «Этот проект может быть реализован относительно быстро, обеспечивая при этом безопасность дорожного движения и комфорт пассажиров. Каждый трамвайный блок может перевозить 150–300 пассажиров со средней скоростью 30 км/ч и максимальной скоростью 60 км/ч. Поездка на трамвае от Ярмага до главной площади, по оценкам, займет 20–30 минут. В результате заторы на дороге Яармаг могут быть сокращены на 27,5 процента».

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