Вьетнам выражает соболезнования в связи со смертью первого президента Монголии
CentralAsia (MNG) - Президент Вьетнама Лыонг Кыонг 23 января направил соболезнования президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в связи с кончиной бывшего первого президента страны Очирбата Пунсалмаа.
Соболезнования были также переданы семье покойного.
В тот же день заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет посетил и расписался в книге соболезнований в посольстве Монголии в Ханое.
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