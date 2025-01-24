Вьетнам выражает соболезнования в связи со смертью первого президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Вьетнама Лыонг Кыонг 23 января направил соболезнования президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа в связи с кончиной бывшего первого президента страны Очирбата Пунсалмаа.

Соболезнования были также переданы семье покойного.

В тот же день заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет посетил и расписался в книге соболезнований в посольстве Монголии в Ханое.

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