В Алматы начнется массовый демонтаж незаконных объектов

CentralAsia (KZ) - С 27 января по 17 февраля в Алматы планируется массовый демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), установленных на землях госфонда.

Как сообщил акимат Алматы, владельцам НТО уже вручено более 200 уведомлений.

Работы по демонтажу будут сопровождаться отключением объектов от коммунальных сетей.

На сегодняшний день в городе выявлено около 500 незаконных НТО и 49 локаций стихийной торговли с 1,2 тыс. торговцев. В 2024 году в результате рейдов к ответственности были привлечены более 1,9 тыс. торговцев.

Всего в Алматы утверждено 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).

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