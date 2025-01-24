В Таиланде легализовали однополые браки. По всей стране поженились сотни пар

CentralAsia (CA) - В Таиланде вступил в силу закон о легализации однополых браков, сообщает «Би-би-си».

«Этот закон о равенстве браков знаменует начало более широкой осведомленности тайского общества о гендерном многообразии, и наше принятие каждого человека — вне зависимости от сексуальной ориентации, расы или религии, — наше подтверждение того, что равные права и достоинство заслуживают все», — сказала премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават.

Запись ее сообщения звучала на массовом заключение брака в столице Таиланда Бангкоке. Организация Bangkok Pride вместе с городскими властями организовали торжественное мероприятие в торговом центре Siam Paragon. По их оценке, как минимум 200 пар собрались в торговом центре. Для брачующихся развернули ковровую дорожку в цветах радуги.

Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было раньше. Однополые пары получат те же права, что и гетеросексуальные пары. Они смогут пользоваться теми же льготами, а также смогут усыновлять и удочерять детей.

Новый закон исключает такие слова, как «мужчина», «женщина», «муж», «жена», из 70 разделов Гражданского кодекса Таиланда. Взамен них используются нейтральные термины, например «лицо» и «супруг».

Однако в Таиланде остается много законов, в которых сохраняются гендерные термины.

Так, родители — это мать и отец, согласно тайскому законодательству. Однополые пары столкнутся с препятствиями, если захотят использовать суррогатное материнство.

Таиланд стал первым государством Юго-Восточной Азии, где легализованы союзы между людьми одного пола. На всем континенте до этого однополые браки были признаны только на Тайване (в 2019 году) и в Непале (2023).

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