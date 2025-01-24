На Ирландию надвигается шторм «Эйоуин»

CentralAsia (CA) - Атлантический шторм «Эйоуин» надвигается на Ирландию, он ожидается 24 января, сообщают Irish Times.

Погодное явление будет сопровождаться сильными порывами ветра (до 130 км/ч) и интенсивными осадками. Шторму присвоен «красный» (самый высокий) уровень опасности. Местные власти призывают горожан не покидать свои дома и отказаться от использования автотранспорта.