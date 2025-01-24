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Прокурор МУС запросил выдать ордер на арест лидера Афганистана
Абдула Хаким Хаккани, Хайбатулла Ахундзада
Абдула Хаким Хаккани, Хайбатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) -  Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордера на арест верховного лидера талибов и эмира Афганистана Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи страны Абдулы Хакима Хаккани. МУС считает, что они виновны в преступлениях против человечности.

«(Хайбатулла Ахундзада и Хакима Хаккани) должны понести уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых движение считает не соответствующими их идеологическим ожиданиям по гендерным признакам и из-за самовыражения»,— говорится в заявлении МУС.

МУС также сообщил, что заявки на выдачу ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады и Абдулы Хакима Хаккани стали первыми в отношении «Талибана». Вскоре будут поданы дополнительные запросы в отношении других представителей движения.

После смены власти в 2021 году «Талибан» запретил женщинам работать и получать образование. Их также обязали носить чадру (одежда, полностью покрывает тело и лицо).

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