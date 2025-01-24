Казахстан запускает пилотный проект по упрощенной выдаче ИИН иностранцам через диппредставительства

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CentralAsia (KZ) - Пилотный проект по получению индивидуального идентификационного номера (без него в Казахстане невозможно получить госуслуги, медстраховку и банковские карты) планируют запустить приказом МИДа, МВД и Минцифры.

Документ предусматривает возможность выдачи ИИН иностранцам и лицам без гражданства через диппредставительства Казахстана за рубежом, а также через МИД в течение одного рабочего дня.

Кто сможет получить ИИН в загранучреждениях Казахстана

потенциальные инвесторы;

экспортеры товаров и лекарственных средств;

иностранные супруги казахстанцев;

дети-иностранцы до 16 лет, у которых один из родителей казахстанец;

иностранные наследники казахстанцев;

потенциальные участники программ Digital Nomad Residensy и Digital Nomad Visa;

иностранцы, имеющие инвалидность;

иностранные граждане от 65 лет.

МИД будет выдавать ИИН сотрудникам дипломатических представительств.

Пилотный проект будет действовать до конца 2025 года.

Проект соответствующего приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 6 февраля

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