Президент Таджикистана сменил глав Минобороны, Службы связи и генпрокурора

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжает кадровые перестановки в правительстве. В частности, 23 января свои должности оставили министр обороны Шерали Мирзо и глава Службы связи Бег Сабур. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

Кресло, которое Шерали Мирзо занимал с 2013 года, получил Эмомали Рахим Собирзода, бывший первый заместитель главы ведомства. Сам Мирзо назначен начальником Главного управления по защите государственных секретов при правительстве.

Новым заместителем министра обороны и начальником Генштаба стал Бободжон Саидзода.

Глава Службы связи при правительстве Таджикистана Бег Сабур отправлен на пенсию, его сменил Исфандиёр Саидулло.

На пост генерального прокурора республики предложена кандидатура Хабибулло Вохидзода, который занимает должность заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Таджикистана.

Председателем Высшего экономического суда назначена Зебонисо Абдуллозода. Пост стал вакантным после того, как занимавший его Рустам Мирзозода занял кресло председателя Верховного суда Таджикистана.

Карахон Чиллазода освобожден от должности председателя Счетной палаты республики, на его место назначен Джамшед Каримзода.

Кроме того, указами президента и постановлениями правительства освобождены в связи с переходом на другую работу:

Ахлиддин Маджидзода - от должности начальника управления обороны и правопорядка Исполнительного аппарата президента республики;

Абдусаттор Шохиён — от должности начальника Военного института Минобороны республики. Его место занял Хуршед Сафарзода;

Ориф Амирзода - от должности директора Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения