Власти Узбекистана ужесточат требования к застройщикам вплоть до лишения лицензий

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ужесточат требования к строительным компаниям. В частности, лицензии предприятий, не прошедших проектную экспертизу в отведенные на эту процедуру пятнадцать дней, будут приостановлены. О введении новых норм рассказал президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном строительной отрасли, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Изменения затронут в основном компании, занимающиеся возведением типовых жилых массивов «Новый Узбекистан». Теперь срок проектирования земельного участка, отведенного под строительство домов, не превысит двух месяцев, а начать работы нужно будет в течение трех месяцев. При нарушении указанных правил государство вправе изъять у застройщика участок и снова выставить территорию на аукцион.

В продолжение темы президент раскритиковал владельцев участков. По его словам, за последние три года частные лица выкупили на публичных торгах 47 гектаров земли под строительство многоэтажек, но в большинстве случаев работы даже не начались. В этой связи решено отныне продавать площадки с молотка исключительно компаниям, уплачивающим налог на добавленную стоимость (НДС).

Мирзиёев обратил внимание и на качество сдаваемых в эксплуатацию строений. Так, за последние пару лет выявлено более 5,5 тысячи нарушений. Например, в 88 случаях организации вопреки проекту надстраивали один-два «лишних» этажа. Чтобы исправить ситуацию, профильным инспекциям и другим ответственным ведомствам поручено усилить контроль над подрядчиками. Вместе с тем строителям облегчат процедуру согласования проектной документации и внедрят систему передачи данных в режиме онлайн через платформу «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство»).

На совещании было анонсировано введение системы эскроу-счетов, которая позволит застройщикам привлекать средства по более низкой ставке и в процессе возведения дома. Покупатели в свою очередь получат возможность брать ипотеку и прочие субсидии с начала строительства, а также продавать эти объекты до сдачи их в эксплуатацию. Данные положения планируется распространить и на льготное кредитование.

Решено освободить застройщиков от уплаты земельного налога на весь период проведения работ, но не более 12 месяцев. Если же объект не будет сдан в установленные сроки, то компании придется перечислить государству земельный налог в двойном размере.

Организациям, возводящим массивы «Новый Узбекистан», разрешили 10% земли отводить под коммерческую недвижимость. Кроме того, они смогут предоставлять часть площадок на первом этаже бизнесменам под частные детские сады.

Мирзиёев привел статистику, согласно которой в прошлом году в стране построили 2044 многоэтажки с более чем 100 тысячами квартир. Сдано в эксплуатацию 21,4 млн квадратных метров жилья и 19,1 млн «квадратов» нежилой недвижимости. Общая площадь зданий и сооружений составила 40,5 млн кв.м.

На этих проектах были трудоустроены 350 тысяч человек. К тому же, возник дополнительный рынок объемом 11 трлн сумов ($847 млн), включающий в себя такие сферы, как управление и обслуживание, стройматериалы, транспорт, производство мебели, электротехники и текстильной продукции.

Власти понимают, что строительство решает не только социальные проблемы, но является ключевым драйвером экономического развития каждого региона республики. Учитывая указанные факторы, процесс продолжится. В частности, до 2030 года планируется возвести порядка 100 комплексов «Новый Узбекистан». Только на инфраструктуру массивов выделят 1,2 трлн сумов ($92,4 млн). За контролем строительства — от предоставления компаниям земли до сдачи домов жильцам — будет следить вновь созданная компания «Свой дом». Кроме того, чиновникам совместно с привлеченными иностранными экспертами поручено разработать стратегию жилищной политики на ближайшие пять лет.