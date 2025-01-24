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Над Россией за ночь сбит 121 дрон, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российской территорией, из них шесть — над Московской областью и один над Москвой. Атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.

В том числе 37 дронов сбили над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской областями, семь — над Ростовской областью, шесть — Белгородской, три — Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а также один над Крымом.

Утром о двух сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, дроны были уничтожены силами ПВО в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Жертв и разрушений нет.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, дроны были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. На фоне атаки приостанавливалась работа трех столичных аэропортов. На запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

В Курске при атаке дронов повреждения получили четыре частных дома, передавал мэр Игорь Куцак. В результате падения обломков на одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества отключены несколько улиц.

В результате атаки на Рязань обломки одного дронов попали в частный дом, сообщал губернатор региона Павел Малков. По его словам, возник пожар, который был ликвидирован «в кратчайшие сроки», никто не пострадал.

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