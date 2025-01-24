Трамп издал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга.

Документ опубликован на сайте Белого дома. Республиканец обещал это сделать как во время своего первого президентского срока, так и в ходе второй предвыборной кампании.

«Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела», — говорится в указе.

Трамп считает, что обнародование информации об убийствах Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга «отвечает общественным интересам», несмотря на то, что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.

Согласно документу, в течение 15 дней после его издания директор национальной разведки и генпрокурор США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента должны представить главе государства план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.

За 45 дней они должны изучить материалы расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их обнародования.

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. А его младший брат Роберт «Бобби» Ф. Кеннеди был ранен палестинским террористом в 1968 году во время публичной агитации. Кандидат в президенты скончался в больнице в Лос-Анджелесе.

Мартин Лютер Кинг-младший занимался общественной борьбой за права темнокожего населения в США. Его застрелил Джеймс Эрл Рей в 1968 году в городе Мемфис (штат Теннеси) в ходе «делового протеста», который возглавлял активист.