Крушение самолета в Актау: Опубликованные переговоры с борта AZAL отличаются от содержимого чёрных ящиков

CentralAsia (KZ) - Рабочая группа не рассматривает появившуюся в сети расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Актау самолёта Azerbaijan Airlines как достоверную. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве, передает Informburo.kz.

В расшифровке чёрных ящиков участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты.

«Все имели равный доступ. Я послушал у Baza. Мне кажется, это больше как переговоры с землёй. Я не слышал там переговоры экипажа, пилотов. В чёрном ящике есть переговоры экипажа, они намного больше. Исходя из этого, я понял, что это не слитая из нашей расследовательской группы информация. Зачем искать источник слива, если мы не рассматриваем это как слив расшифровок чёрных ящиков. Есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков», – сказал Бозумбаев.

Опубликованное в интернете не всегда правдиво, добавил вице-премьер.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров пилотов самолёта Embraer 190, разбившегося близ Актау, с российскими диспетчерами. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что не станут комментировать её.

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