Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL обнародуют на следующей неделе

CentralAsia (KZ) - Предварительные результаты расследования крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines возле Актау опубликуют на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает informburo.kz.

«Расследование продолжается. В течение месяца по стандартам ИКАО должны быть предварительные (результаты). Речь идёт не о криминалистическом расследовании, о расследовании авиационного происшествия авиационными властями», – сказал Бозумбаев в кулуарах правительства.

Как он отметил, расследованием занимаются около 18 человек с участием экспертов из Азербайджана, России, Бразилии, Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Они сосредоточились на проработке тех материалов, которые расшифровали. Чёрные ящики были полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полёта, аудио-переговоры с землёй, между собой экипажа – они накладываются и будут сделаны определённые выводы. Но для этого нужно, судебная экспертиза смотрит, родственники должны проверить эти голоса, (подтвердить) что это на самом деле пилоты, члены экипажа. Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта», – добавил Бозумбаев.

ИКАО, по его словам, рекомендует публиковать предварительные результаты расследования в течение 30 дней после авиапроисшествия. С расследованием есть сложности, подчеркнул вице-премьер, но министерство должно будет уложиться в эти сроки.

«Кроме того, было возбуждено отдельное уголовное дело под эгидой Генеральной прокуратуры. Транспортный прокурор на контроле держит это дело. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа там сейчас продолжается. Картинка из двух вещей должна будет сложена», – заключил заместитель премьер-министра.

25 декабря самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли. Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников.

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