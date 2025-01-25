«Золотой клоун» Монте-Карло достался артистам монгольского цирка

CentralAsia (MNG) -

Монгольские артисты вошли в число триумфаторов 47-го Международного фестиваля цирка Монте-Карло.

По решению международного жюри фестиваля в этом году приз «Золотой клоун» был присужден коллективам монгольского цирка.

Артисты цирка из Монголии успешно выступили на 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, известном как «Олимпиада цирка», который ежегодно проводится в Монте-Карло, княжестве Монако.

Акробатическая группа под руководством Эрдэнэ Нэргүй завоевала «Бронзовый клоун» в категории для юношей 13 лет и 15 лет. Между тем, группа акробатов «X Roses Bud» под руководством Буда Төмөрбаатара и тренера Ихэрцэцэг Баярсайхан заняла первое место в категории «Новое поколение», завоевав престижный кубок «Золотой клоун».

источник: MiddleAsianNews

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