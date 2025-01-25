Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона
- Азия и мир, политика
- 13:04, 25 января 2025
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CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны страны. Об этом сообщает CNN.
На должность главы Пентагон его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп . За его кандидатуру проголосовали 51 — за, 50 — против.
44-летний Питер Хегсет был командиром пехотного взвода в Ираке и проходил службу в Афганистане. После завершения военной карьеры работал корреспондетом и ведущим телеканала Fox News.
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