В Турции обрушился четырехэтажный жилой дом
- Азия и мир, происшествия
- 13:10, 25 января 2025
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CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Конья обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает TRT Haber.
Под завалами могут оставаться несколько человек. Причина ЧП пока неизвестна.
Губернатор провинции Ибрагим Акын сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов дома двух человек, ведутся поиски еще пяти.
На месте работают 200 человек.
#Konya'da binanın çökme anı kamerada. https://t.co/9J95lUVlBu pic.twitter.com/1GO6UGrWVP— TRT HABER (@trthaber) January 24, 2025
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