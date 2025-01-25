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В Турции обрушился четырехэтажный жилой дом

CentralAsia (CA) -  В турецкой провинции Конья обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает TRT Haber.

Под завалами могут оставаться несколько человек. Причина ЧП пока неизвестна.

Губернатор провинции Ибрагим Акын сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов дома двух человек, ведутся поиски еще пяти.

На месте работают 200 человек.

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