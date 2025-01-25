В Улан-Баторе прошли протесты, участники требуют возобновление весенних скачек

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 25 января, жители Улан-Батора на лошадях мирно прошли до главной площади столицы. Акция получила название «Всадники».

Участники шествия заявляют, что их протест не носит политического характера. Они требуют возобновления весенних скачек «Дунжингарав», также известных как зимние скачки, поскольку проводятся до полного таяния снега.

Скачки были запрещены Национальной комиссией по правам человека в 2018 году из-за высокого риска травм и нарушений прав детей-наездников. Однако организаторы акции выступают за проведение соревнований по всей стране.

источник: MiddleAsianNews

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