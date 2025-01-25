Премия «Оскар-2024» — объявлены номинанты

- Азия и мир, общество
- 14:18, 25 января 2025
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CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную премию Американской академии киноискусств и наук – «Оскар-2024». 97-я церемония вручения премии пройдет 2 марта.
В номинации «Лучший фильм» представлены:
• «Анора»
• «Бруталист»
• «Боб Дилан: Никому не известный»
• «Конклав»
• «Дюна: Часть вторая»
• «Эмилия Перес»
• «Я все еще здесь»
• «Мальчишки из „Никеля“»
• «Субстанция»
• «Злая: Сказка о ведьме Запада»
В номинации «Лучший режиссёр»:
• Шон Бэйкер («Анора»)
• Брэйди Корбет («Бруталист»)
• Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)
• Жак Одиар («Эмилия Перес»)
• Корали Фаржа («Субстанция»)
«Лучшая мужская роль»:
• Эдриан Броуди («Бруталист»)
• Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
• Колман Доминго («Синг-Синг»)
• Рэйф Файнс («Конклав»)
• Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)
«Лучшая женская роль»:
• Синтия Эриво («Злая»)
• Карла Гаскон («Эмилия Перес»)
• Майки Мэдисон («Анора»)
• Деми Мур («Субстанция»)
• Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Лучшая мужская роль второго плана:
• Киран Калкин («Настоящая боль»)
• Юра Борисов («Анора»)
• Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
• Гай Пирс («Бруталист»)
• Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)
Лучшая женская роль второго плана:
• Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
• Ариана Гранде («Злая»)
• Фелисити Джонс («Бруталист»)
• Изабелла Росселлини («Конклав»)
• Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучший анимационный фильм:
• «Головоломка 2»
• «Дикий робот»
• «Поток»
• «Мемуары улитки»
• «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Лучший международный фильм:
• «Эмилия Перес»
• «Поток»
• «Я все еще здесь»
• «Девушка с иглой»
• «Семя священного инжира»