Премия «Оскар-2024» — объявлены номинанты

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную премию Американской академии киноискусств и наук – «Оскар-2024». 97-я церемония вручения премии пройдет 2 марта.

В номинации «Лучший фильм» представлены:

• «Анора»

• «Бруталист»

• «Боб Дилан: Никому не известный»

• «Конклав»

• «Дюна: Часть вторая»

• «Эмилия Перес»

• «Я все еще здесь»

• «Мальчишки из „Никеля“»

• «Субстанция»

• «Злая: Сказка о ведьме Запада»

В номинации «Лучший режиссёр»:

• Шон Бэйкер («Анора»)

• Брэйди Корбет («Бруталист»)

• Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)

• Жак Одиар («Эмилия Перес»)

• Корали Фаржа («Субстанция»)

«Лучшая мужская роль»:

• Эдриан Броуди («Бруталист»)

• Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

• Колман Доминго («Синг-Синг»)

• Рэйф Файнс («Конклав»)

• Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)

«Лучшая женская роль»:

• Синтия Эриво («Злая»)

• Карла Гаскон («Эмилия Перес»)

• Майки Мэдисон («Анора»)

• Деми Мур («Субстанция»)

• Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)

Лучшая мужская роль второго плана:

• Киран Калкин («Настоящая боль»)

• Юра Борисов («Анора»)

• Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)

• Гай Пирс («Бруталист»)

• Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучшая женская роль второго плана:

• Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)

• Ариана Гранде («Злая»)

• Фелисити Джонс («Бруталист»)

• Изабелла Росселлини («Конклав»)

• Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучший анимационный фильм:

• «Головоломка 2»

• «Дикий робот»

• «Поток»

• «Мемуары улитки»

• «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Лучший международный фильм:

• «Эмилия Перес»

• «Поток»

• «Я все еще здесь»

• «Девушка с иглой»

• «Семя священного инжира»