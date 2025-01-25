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Мексика отказала США в приеме рейса с мигрантами

CentralAsia (CA) -  Мексика временно отказала американскому военному самолету с мигрантами в доступе к своей территории. Об этом сообщает издание NBC News.

По данным источников издании, два самолета ВВС США C-17, перевозившие около 80 человек каждый, вылетели в Гватемалу с депортированными мигрантами. Однако третий рейс, который должен был направиться в Мексику, так и не состоялся. Причины отказа мексиканской стороны остаются неясными.

В официальном заявлении Министерство иностранных дел Мексики подчеркнуло, что страна поддерживает хорошие отношения с США и сотрудничает по вопросам миграции при уважении национального суверенитета. При этом было отмечено, что Мексика всегда принимает своих граждан на родине.

Гватемала, в свою очередь, приняла три рейса с депортированными гражданами, в общей сложности около 265 человек.

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