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В Словакии прошли протесты против правительства Фицо

CentralAsia (CA) -  В столице Словакии состоялась массовая акция протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. В ней приняли участие около 60 тысяч человек.

Участники вышли с лозунгом «Словакия — это Европа», выражая недовольство действиями власти.

Протесты, на которых звучали призывы к премьеру уйти в отставку, прошли и в других городах Словакии. В Кошице на улицы вышли 15 тыс. человек, в Банской Быстрице — 10 тыс., в Прешове — 4 тыс.

Ранее Фицо прекратил поставки вооружений Украине из национальных запасов Словакии. Он также критиковал санкции ЕС по нефти и газу из РФ, от которых, по его словам, зависимая от поставок этих энергоносителей Словакия страдает больше, чем Москва.

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