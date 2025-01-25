В Словакии прошли протесты против правительства Фицо

CentralAsia (CA) - В столице Словакии состоялась массовая акция протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. В ней приняли участие около 60 тысяч человек.

Участники вышли с лозунгом «Словакия — это Европа», выражая недовольство действиями власти.

Протесты, на которых звучали призывы к премьеру уйти в отставку, прошли и в других городах Словакии. В Кошице на улицы вышли 15 тыс. человек, в Банской Быстрице — 10 тыс., в Прешове — 4 тыс.

Ранее Фицо прекратил поставки вооружений Украине из национальных запасов Словакии. Он также критиковал санкции ЕС по нефти и газу из РФ, от которых, по его словам, зависимая от поставок этих энергоносителей Словакия страдает больше, чем Москва.