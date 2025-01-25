экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США переименовали Мексиканский залив в Американский

CentralAsia (CA) -  В США переименовали Мексиканский залив в Американский. Об исполнении указа Дональда Трампа о восстановлении названий «в честь наследия американского величия» объявило МВД США.

Мексиканский залив переименован в Американский, а находящейся на Аляске горе вернули название в честь убитого в 1901-м году президента США Уильяма Мак-Кинли (в 2015 году Барак Обама присвоил ей название Денали на языке коренного населения).

Трамп объявил о том, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский 20 января в своей инаугурационной речи.

Ранее в Мексике ранее заявляли, что название Мексиканский залив признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира уже сотни лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com