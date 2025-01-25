Хамас освободил еще четырех израильских заложниц

CentralAsia (CA) - Палестинское движение «Хамас» передало представителям Международного комитета Красного Креста четырех израильских солдат, удерживаемых в секторе Газа.

Девушек встретили военнослужащие израильской армии (ЦАХАЛ). Всего в плену они провели 477 дней.

Как сообщила канцелярия израильского премьера, «Хамас» отпустил 19-летнюю Лири Альбаг, Карину Араев, Даниэлу Гильбоа и Нааму Леви (всем троим 20 лет). Девушки — солдаты разведки ЦАХАЛа.

The Times of Israel пишет, что заложницы вышли в военной форме. С собой у них были «подарки на память» от «Хамаса» — бумажные пакеты, в которые положили «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.

По данным AFP, Израиль, в свою очередь, сегодня освободит 200 палестинских заключенных. В их числе — 120 человек, отбывающих пожизненное заключение, уточнил источник агентства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил троих пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава. В ходе второго этапа сделки стороны обязались освободить всех заложников, а Израиль должен полностью вывести своих военных. Третий этап предполагает обмен телами погибших.