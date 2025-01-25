В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду. Мэр города Шавкат Умурзаков подписал решение о дополнительных мерах по популяризации национальных традиций в столице.

Согласно документу, для этого создана рабочая группа и утвержден план мероприятий по реализации проекта «Национальный Ташкент».

Рабочая группа займется:

разработкой материалов для популяризации национальной одежды и традиций;

организацией сотрудничества с предприятиями, организациями и махаллями;

проведением массовых мероприятий, укрепляющих значимость национальных традиций;

поддержкой предпринимателей, производящих национальную одежду;

проведением обучающих семинаров, конкурсов и других мероприятий;

Кроме того, планируется оформлять все массовые мероприятия (праздники, фестивали, выставки, спортивные соревнования, концерты и другие события) в национальном стиле, а также наряжать их участников в национальную одежду.

На таких мероприятиях будет организован показ лучших образцов национальной одежды, проведены конкурсы с национальными играми, танцами и песнями с вручением победителям подарков и дипломов.