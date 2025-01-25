- Узбекистан, общество
- 16:51, 25 января 2025
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду. Мэр города Шавкат Умурзаков подписал решение о дополнительных мерах по популяризации национальных традиций в столице.
Согласно документу, для этого создана рабочая группа и утвержден план мероприятий по реализации проекта «Национальный Ташкент».
Рабочая группа займется:
- разработкой материалов для популяризации национальной одежды и традиций;
- организацией сотрудничества с предприятиями, организациями и махаллями;
- проведением массовых мероприятий, укрепляющих значимость национальных традиций;
- поддержкой предпринимателей, производящих национальную одежду;
- проведением обучающих семинаров, конкурсов и других мероприятий;
Кроме того, планируется оформлять все массовые мероприятия (праздники, фестивали, выставки, спортивные соревнования, концерты и другие события) в национальном стиле, а также наряжать их участников в национальную одежду.
На таких мероприятиях будет организован показ лучших образцов национальной одежды, проведены конкурсы с национальными играми, танцами и песнями с вручением победителям подарков и дипломов.