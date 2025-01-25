На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

CentralAsia (CA) - 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках.

Страна отказалась от практики открытия участков для голосования за рубежом. Власти страны объясняли это в том числе невозможностью должны образом обеспечить безопасность на участках, сокращением численности работников дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции.

Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах.

Выборы пройдут 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.