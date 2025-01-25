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В Казахстане произошел взрыв на нефтебазе

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском городе Жезказган на нефтебазе произошел взрыв, вызвавший пожар. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщили в МЧС республики.

По информации ведомства, сначала загорелись три спецмашины, находившиеся на территории базы. До прибытия пожарных произошел взрыв газовоздушной смеси, после чего огонь распространился на площадь 100 кв. м. На территории обрушился ангар.

Пожарные сумели предотвратить распространение огня на соседние резервуары с топливом, охладив их во время тушения. Пожар ликвидировали, причины происшествия выясняются.

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