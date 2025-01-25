Четвертая за январь оттепель стартовала в Москве, - синоптик

CentralAsia (CA) - В Москве началась четвертая оттепель за месяц, которая продлится до первых дней февраля. Термометры покажут 3-6 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в последние дни января температура в столице превысит климатическую норму более чем на 5 градусов. Эти дни будут рекордно тёплыми за всю историю метеонаблюдений — такого тепла в Москве в это время года еще не наблюдали.

«Ситуацию в атмосфере над Русской равниной продолжат определять циклоны, один за другим проходящие по северу Европейской России, которые перекачивают в центральные районы теплые и влажные воздушные массы из Атлантики, что сохраняет облачную погоду и вызывает небольшие дожди», — пояснил Леус.

В конце января дневная температура составит 3-6 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше средних многолетних значений. В столице, вероятно, будут побиты сразу пять температурных рекордов — 27, 28, 29, 30 и 31 января. Февраль также начнется с аномально теплой погоды.