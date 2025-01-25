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В России ужесточили требования при получении ВНЖ на основании брака

CentralAsia (CA) -  В России вступил в силу закон, ужесточающий правила получения РВП и ВНЖ для иностранных граждан.

Теперь для получения РВП в упрощенном порядке нужно состоять в браке с гражданином России не менее трех лет. В случае расторжения брака или его признания недействительным, РВП будет аннулирован.

Кроме того, вид на жительство будет выдаваться иностранцам, имеющим ребенка с российским гражданством, если суд подтвердит факт их совместного проживания в России не менее трех лет. В случае утраты родительских прав или аннулирования записи об отцовстве ВНЖ также может быть отменен.

Миграционное законодательство стало более строгим после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в котором погибли 145 человек. В 2023 году около 40% РВП и половина ВНЖ были выданы на основании браков или наличия детей с российским гражданством, что вызвало подозрения о фиктивных браках.

С января по сентябрь 2024 года было аннулировано 107 РВП и 75 ВНЖ на основе признания браков недействительными, сообщило МВД.

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