В Киеве предложили изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18-25 лет

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CentralAsia (CA) - В Киеве предложили изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18–25 лет. ООжидается, что уже в ближайшие дни будут представлены поправки, сообщил советник военного департамента украинского президента Николай Щур, передает «Страна».

Щур отметил, что изменения касаются добровольного заключения контракта для 18–25-летних, которые не подлежат мобилизации. Этот процесс будет сопровождаться финансовыми и другими поощрениями.

«Будет целый комплекс изменений в законодательство и указы президента. Планируется внести изменения в документы разного уровня. Презентация может состояться в ближайшие дни, сейчас согласовываются технические детали, возможны изменения. Рабочая группа, созданная Минобороны, Генштабом и общественными организациями, уже подготовила концепцию», - рассказал Щур.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Весной прошлого года правила были ужесточены: призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет.