Путин поручил повысить размер пособия для беременных студенток

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CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам заседания Госсовета, посвященного социальной поддержке семей. Меры затронут женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», беременных студенток, страховые выплаты и другие формы соцподдержки.

Как передает «Коммерсантъ», Путин распорядился приравнять социальные гарантии для «матерей-героинь», получивших звание с 2022 года, к гарантиям Героев Труда. На данный момент Герои Труда получают ежемесячно 66,1 тыс. руб., в то время как «Матери-героини» получают разовую выплату в 1 млн руб. Также планируется увеличить пособие по беременности и родам для студенток вузов, рассчитывая его на основе регионального прожиточного минимума, который на 2025 год составит 19 329 руб. В результате декретные пособия для студенток могут вырасти до 90,2 тыс. руб.

Пособия при рождении и воспитании ребенка будут исключены из дохода при расчете социальной помощи. Планируется увеличить до 1 млн руб. суммы единовременных выплат при рождении ребенка, которые не будут облагаться НДФЛ. Также Путин поручил отменить ограничения по длительности ухода за ребенком и учитывать весь период этого ухода в страховом стаже.