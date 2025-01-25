В исполнительном аппарате президента Таджикистана произошли кадровые перестановки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Указом и распоряжениями президента Таджикистана Эмомали Рахмона были произведены кадровые изменения в некоторых структурах Исполнительного аппарата президента и в Государственном унитарном предприятии «Амонатбанк».

Саидзода Тоджиддин Ниез освобожден от должности председателя района Сино города Душанбе и назначен первым заместителем руководителя исполнительного аппарата президента, сообщил пресс-секретарь президента.

Худоёрзода Худоёр Бахтиёр освобожден от должности начальника финансового управления исполнительного аппарата и назначен первым заместителем председателя «Амонатбанка».

Его место занял Махмуд Джумъазода, который ранее занимал должность старшего советника аппарата помощника президента.

Собирзода Нурали Мирали, ранее вице-президент Национальной академии наук Таджикистана, назначен заместителем начальника финансового управления аппарата президента.

Джонибек Холикзода освобожден от должности советника аппарата помощника президента по правовым вопросам и назначен начальником правового управления аппарата президента.

Абдуллозода Алишер Хамид освобожден от должности заместителя начальника управления обороны и правопорядка аппарата президента и возглавил это управление.

Кроме того, в соответствии с Конституцией Таджикистана, Эмомали Рахмон направил в верхнюю палату парламента предложения о назначении Хаётзода Фирдавса Джурахона заместителем генерального прокурора — Главным военным прокурором, а также Косимзода Хайриддина Шарифджона на должность заместителя генерального прокурора.

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