КНДР объявил об успешном испытании ракеты, запускаемой из-под воды

CentralAsia (CA) - КНДР в субботу успешно провела испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, запускаемой из-под воды, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«25 января Главное управление ракетостроения КНДР осуществило испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты “море (под водой) – земля”», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что испытание не повлияло на безопасность соседних стран.

За запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.