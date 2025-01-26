КНДР объявил об успешном испытании ракеты, запускаемой из-под воды
- Азия и мир, экономика
- 9:57, 26 января 2025
- Просмотров: 399
CentralAsia (CA) - КНДР в субботу успешно провела испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, запускаемой из-под воды, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«25 января Главное управление ракетостроения КНДР осуществило испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты “море (под водой) – земля”», - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что испытание не повлияло на безопасность соседних стран.
За запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.