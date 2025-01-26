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КНДР объявил об успешном испытании ракеты, запускаемой из-под воды

CentralAsia (CA) -  КНДР в субботу успешно провела испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, запускаемой из-под воды, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«25 января Главное управление ракетостроения КНДР осуществило испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты “море (под водой) – земля”», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что испытание не повлияло на безопасность соседних стран.

За запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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