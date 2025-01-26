В Беларуси проходят президентские выборы

CentralAsia (CA) - В Республике Беларусь 26 января проходят выборы президента.

Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января, в ходе которого проголосовали 41,81% избирателей.

В стране открыты 5325 избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00.

ЦИК страны зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.