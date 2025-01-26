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В Узбекистане певцов планируют обязать указывать степень использования фонограммы на концертах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане исполнителей планируют обязать указывать степень использования фонограммы на концертах. Сообщение об этом должно занимать не менее 10% от общей площади рекламы.

Сенаторы одобрили закон, вносящий изменения в законы «О защите прав потребителей», «О культурной деятельности и организациях культуры», «О рекламе».

«Это поможет зрителям сделать осознанный выбор. Кто поёт, кто написал музыку, насколько живое исполнение, используется ли фонограмма — всё станет ясно и прозрачно», — говорится в сообщении Сената.

Также министерству культуры предложено расширить полномочия, направленные на развитие искусства живого исполнения и поддержку деятелей искусств, творческих работников и исполнителей.

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