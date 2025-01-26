В Узбекистане певцов планируют обязать указывать степень использования фонограммы на концертах
- Узбекистан, общество
- 10:36, 26 января 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане исполнителей планируют обязать указывать степень использования фонограммы на концертах. Сообщение об этом должно занимать не менее 10% от общей площади рекламы.
Сенаторы одобрили закон, вносящий изменения в законы «О защите прав потребителей», «О культурной деятельности и организациях культуры», «О рекламе».
«Это поможет зрителям сделать осознанный выбор. Кто поёт, кто написал музыку, насколько живое исполнение, используется ли фонограмма — всё станет ясно и прозрачно», — говорится в сообщении Сената.
Также министерству культуры предложено расширить полномочия, направленные на развитие искусства живого исполнения и поддержку деятелей искусств, творческих работников и исполнителей.
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