Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп уволил как минимум 12 независимых генеральных инспекторов, которые следили за соблюдением законов в федеральных органах власти. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, среди уволенных — инспекторы министерств обороны, внутренних дел, образования и торговли. Точное количество уволенных неизвестно. Два источника сообщили об увольнении 17 инспекторов, еще один заявил, что их не менее 12.

Как отмечает NYT, решение Трампа нарушило закон, согласно которому Конгресс должен быть уведомлен о таком увольнении не менее чем за 30 дней с указанием причины. Издание добавляет, что действия президента вызвали обеспокоенность в Сенате как у демократов, так и у республиканцев.