экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп уволил как минимум 12 независимых генеральных инспекторов, которые следили за соблюдением законов в федеральных органах власти. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, среди уволенных — инспекторы министерств обороны, внутренних дел, образования и торговли. Точное количество уволенных неизвестно. Два источника сообщили об увольнении 17 инспекторов, еще один заявил, что их не менее 12.

Как отмечает NYT, решение Трампа нарушило закон, согласно которому Конгресс должен быть уведомлен о таком увольнении не менее чем за 30 дней с указанием причины. Издание добавляет, что действия президента вызвали обеспокоенность в Сенате как у демократов, так и у республиканцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com