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Путин поручил проводить генетическое тестирование будущих родителей

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Целью скрининга станет выявление риска развития «отдельных заболеваний и состояний, включая орфанные».

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга, включая разработку и применение молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение поручено выполнить премьер-министру Михаилу Мишустину и высшим должностным лицам российских регионов. Доклад президенту должен быть представлен до 15 мая 2025 года.

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