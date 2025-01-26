В Астане с витрин магазинов убирают дубайский шоколад, «шайн мускат» и «Доширак»

CentralAsia (KZ) - В Астане с витрин магазинов обязали убрать товары, не прошедшие санитарную проверку и нарушающие маркировку. Об этом сообщают местные СМИ.
В список попали виноград «шайн мускат», дубайский шоколад, лапша быстрого приготовления «Доширак», белорусское молоко и несколько видов чая.
В молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава, в российской муке — заниженное содержание цинка и железа, а в казахстанском чае — красители.
Департамент санэпидконтроля проверил более 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные товары, отобранные еще в прошлом году.
«Отсутствие маркировки, особенно у пищевых продуктов, считается опасным, так как потребитель не получает необходимую информацию. Поэтому были вынесены меры по снятию продукции с продажи, возврату поставщику или уничтожению», — заявила руководитель отдела ДСЭК Астаны Карлыгаш Абдишева.