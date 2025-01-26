Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси составила более 47%

CentralAsia (CA) - Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила более 47%. Об этом сообщает ЦИК страны.

На досрочном голосовании, которое проходило с 21 по 25 января, явка составила 41,81% избирателей.

На должность президента выдвинул свою кандидатуру действующий президент Александр Лукашенко. Кандидатами также являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Беларуси Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.