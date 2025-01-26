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Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси

CentralAsia (CA) -  Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси.

Действующий президент страны перед получением бюллетеня он пообщался с членами избирательной комиссии.

26 января в Беларуси проходят президентские выборы.

На должность президента выдвинул свою кандидатуру действующий президент Александр Лукашенко. Кандидатами также являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Беларуси Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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