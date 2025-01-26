Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси
- Азия и мир, политика
- 14:51, 26 января 2025
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CentralAsia (CA) - Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси.
Действующий президент страны перед получением бюллетеня он пообщался с членами избирательной комиссии.
26 января в Беларуси проходят президентские выборы.
На должность президента выдвинул свою кандидатуру действующий президент Александр Лукашенко. Кандидатами также являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Беларуси Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
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