Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси

CentralAsia (CA) - Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруси.

Действующий президент страны перед получением бюллетеня он пообщался с членами избирательной комиссии.

26 января в Беларуси проходят президентские выборы.

На должность президента выдвинул свою кандидатуру действующий президент Александр Лукашенко. Кандидатами также являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Беларуси Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.