91-летний президент Камеруна решил баллотироваться на новый срок

CentralAsia (CA) - Президент Камеруна 91-летний Поль Бийя объявил о своей кандидатуре на президентские выборы, намеченные на октябрь 2025 года. Об этом сообщил председатель Национального собрания Кавае Йегие Джибрилем.

Бийя будет кандидатом от региона Дальний Север.

С 1982 года, когда Бийя пришел к власти, он стал одним из самых долгоправящих лидеров мира. Если он будет переизбран, в 2032 году ему исполнится 99 лет.

Конституция Камеруна не ограничивает возраст кандидатов в президенты, что позволяет Бийе баллотироваться на восьмой срок. На выборах также планируют участвовать еще 10 кандидатов.