Президентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися, явка избирателей достигла 56%

CentralAsia (CA) - Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко признал состоявшимися выборы президента страны.

По данным ЦИКа на 12:00, явка составила 56,64%. В списках для голосования значатся 6,9 млн граждан. Наибольшая явка зафиксирована в Гомельской и Брестской областях — 62,84% и 61,34% соответственно. Меньше всего проголосовали в Минске (51,29%) и Минской области (54,27%).

Выборы проходят 26 января. В них, помимо действующего президента Александра Лукашенко, участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также предусмотрена графа «Против всех».