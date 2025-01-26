Президенту Южной Кореи предъявили официальное обвинение в мятеже

CentralAsia (CA) - Прокуратура Южной Кореи предъявила президенту Юн Сок Ёлю обвинение в организации мятежа. Его также обвиняют в планировании ареста ключевых политических фигур, включая спикера Национальной ассамблеи У Вон Сика, сообщает агентство Yonhap.

По данным следствия, Юн Сок Ёль вступил в сговор с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими должностными лицами для подстрекательства к восстанию 3 декабря. В рамках плана предполагалось незаконно ввести военное положение, несмотря на отсутствие вооруженного конфликта или кризиса, а также арестовать лидеров оппозиционных партий и наблюдателей за выборами.

Центральный окружной суд Сеула дважды отклонил ходатайство прокуратуры о продлении ареста Юн Сок Ёля, и его должны были освободить 27 января. Однако из-за предъявленного обвинения он останется под стражей. В случае признания виновным в мятеже ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Ранее парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от должности после введения им 3 декабря военного положения. Управление антикоррупционных расследований (CIO) выдало ордер на его арест, и 15 января президент был задержан. 23 января дело о мятеже было передано в прокуратуру.