Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Беларуси

CentralAsia (CA) - Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок, следует из предварительных данных Центризбиркома республики. За действующего президента страны проголосовали 86,82% белорусов. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. Итоговая явка на выборах составила 85,7%.

По предварительной информации ЦИК, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набрал 2,02% голосов. Предприниматель Анна Канопацкая получила 1,86%. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.

Президентские выборы в Беларуси прошли накануне, 26 января. Во время пресс-конференции после голосования Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти. При этом он отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва.

Белорусские выборы прошли без участия западных наблюдателей, а также без открытия участков за рубежом. В Евросоюзе сообщили, что не считают прошедшие президентские выборы в Беларуси свободными и демократичными, поэтому намерены продолжать вводить санкции против Минска.