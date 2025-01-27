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В Балтийском море снова поврежден подводный кабель — между Латвией и Швецией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Балтийском море утром 26 января был поврежден подводный оптоволоконный кабель, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания (LVRTC), сообщили в самом центре.

Перебои были зафиксированы на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией. LVRTC по результатам проведенной проверки полагает, что причиной «значительного повреждения» кабеля стали внешние факторы.

В компании уточнили, что кабель находится на глубине более 50 метров, и более точный характер повреждений можно будет определить только после начала ремонтных работ. Они начнутся как только будет достигнуто соглашение о размещении ремонтного судна.

LVRTC продолжает предоставлять услуги по альтернативным маршрутам передачи данных. В компании предупредили, что возможны задержки в скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии. В LVRTC также заявили, что проинформировали ответственные органы об инциденте.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с повреждением кабеля. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поддерживает «тесную связь» со своей латвийской коллегой. Он написал, что Швеция сотрудничает с Латвией и НАТО и «внесет важный вклад» в расследование инцидента.

Шведская прокуратура начала расследование по факту возможной диверсии. Судно, подозреваемое в инциденте, было задержано, сообщило шведское ведомство. Под каким флагом шло задержанное судно и куда оно направлялось, не уточняется.

Предварительное расследование возглавит старший прокурор Матс Юнгквист. В заявлении говорится, что полиция безопасности проводит следственные мероприятия, однако подробности не раскрываются из-за текущего статуса дела. В работе также участвуют несколько ведомств, в том числе национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы страны.

  • В середине ноября в Балтийском море были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, один из которых соединяет Финляндию с Германией, а другой — Швецию с Литвой. В повреждении заподозрили китайский сухогруз Yi Peng 3.
  • 25 декабря в Балтийском море вышел из строя еще один кабель, проложенный между Эстонией и Финляндией. На следующий день финские пограничники задержали нефтяной танкер Eagle S, который подозревают в том, что он повредил кабель, намеренно протащив якорь по дну. По данным Financial Times, танкер под флагом Островов Кука перевозил нефть из России в Египет.
  • 19 января The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников из трех стран писала, что в спецслужбах Европы и США приходят к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием намеренного саботажа. Расследование, по словам чиновников, не выявило признаков того, что суда, которые протаскивали якоря по морскому дну, делали это намеренно.
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