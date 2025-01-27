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Пошлины и отзыв виз. Трамп ввёл санкции против Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов
Предыстория: Мексика отказала США в приеме рейса с мигрантами

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп ввёл пошлины в 25% на товары из Колумбии после отказа Боготы принять самолёты с депортированными мигрантами. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Ранее Богота отказалась принять два борта с колумбийцами, которых выслали из США. По словам Трампа, «через неделю 25-процентные пошлины будут повышены до 50%».

Также президент США ввел запрет на въезд колумбийским дипломатам и отозвал у них визы. Это коснулось и руководителей Колумбии, а также членов их семей. Введены усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии.

Кроме того, Трамп пообещал ввести финансовые и банковские санкции против Боготы.

На заявление Трампа президент Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в 25% на товары, импортируемые из США. Он также поручил «разобраться» с 15 тысячами американцев, которые нелегально проживают в латиноамериканской стране.

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