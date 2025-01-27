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Пожар на горнолыжном курорте Турции, где погибли 78 человек: Задержаны еще четыре человека

CentralAsia (CA) -  По делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу в Турции задержаны еще четыре человека. Таким образом, общее количество задержанных достигло 15. Об этом пишет агентство Anadolu.

Пожар произошел 21 января в ресторанной части отеля. В отеле в тот момент находилось 237 человек. Число погибших достигло 78 человек. По предварительной оценке турецких властей и независимых экспертов, в отеле не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось о задержании 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы города, владелец, управляющий и директор Grand Kartal.

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