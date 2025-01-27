Казахстанская полиция изъяла более 20 единиц оружия, часть – похищенного во время январских событий

CentralAsia (KZ) - С начала 2025 года полицейские изъяли 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, четыре из них похитили во время январских событий, сообщает Polisia.kz.

Так, в Турксибском районе Алматы обнаружили схрон, где было три обреза, три пистолета, четыре гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина во время январских событий. В Таразе нашли схрон с двумя обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.

В Актобе на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1. В Алматинской области обнаружили два ружья, гранату РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также два пистолета Макарова, которые числятся похищенными во время январских событий.

В Талдыкоргане оперативники управления по борьбе с организованной преступностью изъяли из автомобиля местного жителя пять травматических пистолетов.

«За последние два года из незаконного оборота изъяли более тысячи единиц оружия, в том числе 130 – похищенных во время январских событий. Работа в этом направлении находится на особом контроле Министерства внутренних дел», - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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