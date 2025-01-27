Американская международная финансовая корпорация профинансирует Монгольскую ипотечную корпорацию

CentralAsia (MNG) -

Delphos консультирует по знаковой сделке на $150 млн для Монгольской ипотечной корпорации — расширение доступа к жилью

Американская международная корпорация финансирования развития (DFC) получила одобрение своего Совета директоров на знаковое финансирование в размере $150 млн для Монгольской ипотечной корпорации (MIK), консультируемой Delphos, глобальной финансовой консалтинговой фирмой.

Эта преобразующая сделка позволит DFC приобрести ипотечные ценные бумаги на сумму $150 млн, управляемые MIK, что позволит местным коммерческим банкам создавать новые и доступные ипотечные кредиты. Конечная цель — расширить возможности приобретения жилья для тысяч семей с низким и средним доходом в Монголии. Одобрение представляет собой крупнейшее монгольское финансирование в истории DFC и ее предшественника OPIC.

Кроме того, эта сделка знаменует собой значительный шаг вперед в продвижении MIK доступности жилья и повышении уровня жизни монголов, многие из которых проживают в неформальных жилищных поселениях. Финансирование соответствует более широким усилиям по решению городских проблем Монголии. В Улан-Баторе, столице страны, проживает около 50% быстрорастущего населения Монголии, 60% из которых по-прежнему проживают в неформальных поселениях, где отсутствует базовая инфраструктура и доступ к социальным услугам.

Городская трансформация Монголии — идеальное время для инвестиций в жилищное строительство. Delphos стремится оказать значимое влияние на этом критическом этапе, согласуясь с Целью устойчивого развития ООН 11, которая направлена ​​на то, чтобы сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, устойчивыми и экологически чистыми. Доступная ипотека поможет многим семьям перейти в официальное жилье, ускоряя городское развитие и способствуя экономической стабильности.

Delphos выступила в качестве эксклюзивного консультанта по этой сделке. Delphos продолжит поддерживать MIK вплоть до финансового закрытия сделки.

Председатель и генеральный директор Delphos Барт Туртелбум отметил, что «MIK является системно важным финансовым учреждением в Монголии. Мы гордимся тем, что поддерживаем нашего клиента, и ценим его доверие. Мы рады поддержать надежную отрасль финансовых услуг и городское развитие Монголии, помогая создать значимое влияние посредством этой сделки.

Гантулга Бадамхатан, генеральный директор MIK, добавил: «Мы рады сотрудничать с US DFC в этом преобразующем финансировании. Эта знаменательная сделка с ее инновационной структурой проложит путь к привлечению частного капитала на монгольский рынок ипотечного кредитования. Мы ценим лидирующую на рынке консультативную работу Delphos по структурированию и организации сделки от нашего имени. Это финансирование будет иметь решающее значение для нашего дальнейшего роста и влияния, и мы с нетерпением ждем скорого финансового закрытия».

Партнерство подтверждает приверженность DFC содействию инклюзивному экономическому развитию и подчеркивает потенциал Монголии как развивающегося рынка для эффективных инвестиций. Для Delphos эта сделка укрепляет ее позицию как надежного консультанта по мобилизации капитала для пограничных рынков.

Эта сделка подчеркивает экспертизу Delphos на частных развивающихся рынках, особенно для финансовых учреждений. Это также последняя успешная сделка Delphos в Монголии. С 2022 года Delphos консультировала Bogd Bank по почти 40 млн долларов США в рамках многочисленных международных финансирований.

источник: MiddleAsianNews

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